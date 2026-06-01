Baku, 1. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, veröffentlichte auf seinen Social-Media-Konten einen Beitrag über das Memorandum zur Verlängerung der Aussetzung von Abschnitt 907 des Gesetzes zur Unterstützung der Freiheit.

AZERTAC präsentiert den Beitrag:

„Sehr geehrter Präsident Donald Trump,

ich möchte Ihnen meinen aufrichtigen Dank dafür aussprechen, dass Sie mir als Erinnerungsgeschenk das Memorandum zur Verlängerung der Aussetzung von Abschnitt 907 Abschnitt 907 des Gesetzes zur Unterstützung der Freiheit übersandt haben, versehen mit Ihrer persönlichen Widmung und Ihren freundlichen Worten. Ich weiß diese aufmerksame Geste sehr zu schätzen und halte sie in höchstem Ansehen.“