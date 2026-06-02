Aserbaidschanische Delegation besucht Siegesplatz in Minsk

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation unter Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Samir Sharifov hat im Rahmen ihres Belarus-Besuchs den Siegesplatz in Minsk besucht.

Die Delegationsmitglieder ehrten das Andenken der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Helden und legten einen Kranz am Denkmal nieder. Anschließend legten sie Blumen am Ewigen Feuer nieder und gedachten der Opfer mit einer Schweigeminute.

Die Delegation nimmt an der 16. Sitzung der Gemeinsamen Regierungskommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Belarus teil.