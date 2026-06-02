Aserbaidschan und USA beraten über Kooperation in Digitalisierung und Transport

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Minister für digitale Entwicklung und Verkehr, Raschad Nabiyev, hat sich mit einer US-Delegation unter Leitung des Assistenten des US-Außenministers für Wirtschafts- und Unternehmensangelegenheiten, Caleb Orr, getroffen.

Dabei erörterten die Seiten die Perspektiven der Zusammenarbeit in den Bereichen Digitalisierung und Verkehr, den Ausbau des regulatorischen und rechtlichen Rahmens für künstliche Intelligenz und Cybersicherheit sowie eine Zusammenarbeit mit US-Regierungsbehörden und Unternehmen beim Bau eines Rechenzentrums im Land.

Zudem tauschten sie sich über Pläne und Maßnahmen zur Erweiterung des Mittleren Korridors sowie zur Entwicklung des Sangesur-Korridors aus. Auch die mögliche Beteiligung von US-Unternehmen an diesen Prozessen wurde erörtert.