Serie A: Tedesco-Wechsel in die Serie A offiziell bestätigt

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Der italienische Serie-A-Verein FC Bologna hat Domenico Tedesco als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Der 40 Jahre alte Deutsch-Italiener unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 mit Option auf eine weitere Saison, wie der Club mitteilte. "Benvenuto Mister!", hieß es in einer Mitteilung. Über einen Wechsel von Tedesco nach Bologna war zuvor spekuliert worden.

Tedesco trainierte zuletzt den türkischen Club Fenerbahce Istanbul. Ende April wurde er dort nach der Pleite beim brisanten Stadtderby bei Galatasaray von seinen Aufgaben entbunden. Der Wechsel zu dem Serie-A-Club und Pokalsieger von 2025 wurde möglich, da sich Bologna erst vergangene Woche kurz nach Saisonende von Coach Vincenzo Italiano getrennt hatte.

Für Tedesco - im süditalienischen Rossano geboren und in Deutschland aufgewachsen - ist es der erste Trainerjob in seinem Heimatland. Vor seinem Job bei Fenerbahce war er von Februar 2023 bis Januar 2025 für die belgische Nationalmannschaft verantwortlich. In der Bundesliga trainierte er den FC Schalke 04 und RB Leipzig. Im Ausland war Tedesco schon Coach von Spartak Moskau. (sport.de)