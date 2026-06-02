Vor der Küste Kalabriens: Starkes Erdbeben vor Süditalien in Tiefe von 250 Kilometern

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Vor der Küste Süditaliens hat die Erde gebebt.

Wie die US-Erdbebenwarte mitteilte, ereignete sich das Beben der Stärke 6,2 in einer Tiefe von rund 250 Kilometern, weshalb die Auswirkungen für die Menschen begrenzt sein dürften. Das Epizentrum lag demnach im Meer, einige Kilometer vor der Küste Kalabriens.

Die Region Kalabrien und die nahe Insel Sizilien sind seismisch aktive Regionen.