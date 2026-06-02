Aserbaidschanische Musik im Prager Lucerna-Palast aufgeführt

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Im Lucerna-Palast im Zentrum von Prag hat ein Konzert anlässlich des aserbaidschanischen Unabhängigkeitstags am 28. Mai stattgefunden.

Die Veranstaltung wurde vom Koordinierungsrat der osteuropäischen Aserbaidschaner in Tschechien und der Gesellschaft „Land des Feuers“ mit Unterstützung des Fonds zur Unterstützung der aserbaidschanischen Diaspora organisiert.

An dem Konzert nahmen die Volkskünstler Faig Sujaddinov und Alikhan Samadov, die Verdienten Künstler Schola Safaraliyeva, Kamran Karimov und Elnur Mikayilov sowie das Mugham-Ensemble „Simurg“ und der Sänger Miralam Miralamov teil.

Besondere Aufmerksamkeit fanden die Darbietungen der aserbaidschanischen Geigerin Janel Najafli.

Die Teilnehmer betonten die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die Förderung der kulturellen Beziehungen und der Freundschaft zwischen den beiden Völkern.