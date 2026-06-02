Universität für Ingenieurwissenschaften Baku und Inha-Universität setzen Doppelabschlussprogramm fort

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Die Universität für Ingenieurwissenschaften Baku und Inha-Universität haben ein Abkommen über die Fortsetzung ihres Doppelabschlussprogramms unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde während des Besuchs des Rektors der Universität für Ingenieurwissenschaften Baku, Yagub Piriyev, in Südkorea geschlossen.

Im Rahmen der zweiten Programmphase werden Bachelorstudiengänge in den Bereichen Informationstechnologien, Elektro- und Elektroniktechnik, Informatik mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz sowie Datenanalyse angeboten.

Das nach dem 3+1-Modell durchgeführte Programm zählt derzeit insgesamt 329 Studierende. Bislang haben 143 Absolventen das Programm erfolgreich abgeschlossen. Weitere 114 Studierende im vierten Studienjahr an der Inha-Universität werden im Sommer ihren Abschluss erwerben.

Das Doppelabschlussprogramm wird seit 2020 im Rahmen des staatlichen Programms zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Hochschulsystems Aserbaidschans umgesetzt. Die Laufzeit des Programms wurde per Erlass von Präsident Ilham Aliyev bis 2030 verlängert.