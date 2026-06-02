Aserbaidschanischer Premierminister trifft ukrainischen Ersten Vizepremierminister

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Premierminister, Ali Asadov, hat am 2. Juni den Ersten Vizepremierminister und Energieminister der Ukraine, Denys Schmyhal, zu einem Gespräch empfangen.

Beim Treffen hoben die Seiten die Bedeutung der im Rahmen der Baku-Energiewoche veranstalteten Konferenzen und Foren hervor. Sie betonten, dass sich Baku erneut als wichtiger Treffpunkt für den globalen Energiedialog etabliert habe. Die Plattform leiste einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Energiesicherheit, grüne Transformation und nachhaltige Entwicklung.

Die Gesprächspartner erörterten den aktuellen Stand sowie die Perspektiven der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Ukraine. Dabei wurden Möglichkeiten zur weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Energie, humanitäre Hilfe sowie in anderen Feldern von beiderseitigem Interesse ausgelotet.

Darüber hinaus lobten diee Seiten die Bedeutung der humanitären Unterstützung Aserbaidschans für die Ukraine. Die ukrainische Delegation dankte für die geleistete Hilfe zugunsten der ukrainischen Bevölkerung sowie für die Unterstützung beim Wiederaufbau ziviler Infrastruktur.