Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WIRTSCHAFT

SOCAR und Boston Consulting Group unterzeichnen Kooperationsvertrag zur Reduzierung von Methanemissionen

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Im Rahmen der Baku-Energiewoche haben die SOCAR und die Boston Consulting Group einen Kooperationsvertrag zur Umsetzung der Initiative „Beschleunigung der Reduzierung von Methanemissionen in der Kaspischen Region“ unterzeichnet.

Das Abkommen wurde von SOCAR-Vizepräsident Afgan Isayev und dem geschäftsführenden Direktor der BCG, Pattabi Seshadri, unterzeichnet.

Die Initiative zielt auf die Reduzierung von Methanemissionen bis 2030, den Ausbau gemeinsamer Forschungs- und Analysearbeiten sowie die Umsetzung gemeinsamer Projekte zur Emissionsminderung im Öl- und Gassektor der Kaspischen Region ab.

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