Oberste Gerichte Aserbaidschans und Kenias unterzeichnen Kooperationsmemorandum

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Das Oberste Gericht Aserbaidschans und das Oberste Gericht Kenias haben ein Memorandum über die Zusammenarbeit unterzeichnet.

Das Dokument wurde während eines Treffens zwischen dem Vorsitzenden des Obersten Gerichts Aserbaidschans, Inam Karimov, und einer kenianischen Delegation unter Leitung der Präsidentin des Obersten Gerichts Kenias, Martha Koome, in Baku unterzeichnet.

Ziel der Vereinbarung ist der Austausch von Erfahrungen im Justizbereich, die Weiterbildung von Richtern und Gerichtsmitarbeitern sowie die Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen den Gerichten beider Länder. Zudem stand die Digitalisierung des Justizwesens im Mittelpunkt der Gespräche.