SOCAR: Vollständige Dekarbonisierung derzeit noch nicht möglich

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Die vollständige Dekarbonisierung der Energiebranche ist nach Angaben des Ölkonzerns SOCAR derzeit noch nicht möglich.

Dies erklärte Hikmat Abdullayev bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der 31. Internationalen Kaspischen Öl- und Gasausstellung.

Abdullayev zufolge hat SOCAR durch Modernisierungsmaßnahmen und mehr Energieeffizienz die Methanemissionen bereits um 65 Prozent reduziert. Das Unternehmen arbeite weiter daran, seine Energieeffizienz zu steigern und sich in den kommenden zehn Jahren zu einem großen Energieunternehmen zu entwickeln.

Zugleich betonte er, dass die vollständige Dekarbonisierung eine äußerst schwierige Aufgabe bleibe. SOCAR setze daher auf weitere Maßnahmen zur Verringerung der Methanemissionen.