Europäische Union: Parlamentswahl in kleinstem EU-Land Malta hat begonnen

Baku, 30. Mai, AZERTAC

In Malta läuft die vorgezogene Parlamentswahl.

Mehr als 300.000 Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In Umfragen liegt die sozialdemokratische Labour-Partei von Ministerpräsident Abela vorn. Stärkster Konkurrent ist die konservative Oppositionspartei Nationalist Party.

Die Labour-Partei ist seit 13 Jahren an der Regierung. Ministerpräsident Abela hatte Ende April die eigentlich für kommendes Jahr erwartete Parlamentswahl vorgezogen. Er erklärte, seine Regierung brauche ein neues Mandat, um das Land durch die drohende Energiekrise zu führen. Malta ist der kleinste Staat in der EU.