Baku-Energieforum eröffnet
Baku, 1. Juni, AZERTAC
Im Rahmen der 31. Baku-Energiewoche hat das Baku-Energieforum seine Arbeit begonnen.
Als führende und strategische Dialogplattform der Baku-Energiewoche bringt das Forum insgesamt rund 600 Delegierte zusammen.
An der Veranstaltung nehmen etwa 60 Redner aus verschiedenen Ländern sowie aus unterschiedlichen Bereichen der Energiewirtschaft teil.
Das Baku-Energieforum wird vom Energieministerium unterstützt. Hauptpartner der Veranstaltung ist die SOCAR.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Baku-Energieforum eröffnet
- [16:39]
Edelmetalle: Silberpreis legt zu
- [11:28]
Europäische Union: Labour-Partei in Malta gewinnt Parlamentswahl
- 31.05.2026 [14:55]
Chemieunglück in Washington: Zahl der Toten gestiegen
- 31.05.2026 [14:52]
Aserbaidschanischer Unabhängigkeitstag in Göteborg gefeiert
- 31.05.2026 [14:51]
Unabhängigkeitstag Aserbaidschans in Los Angeles gefeiert
- 31.05.2026 [14:43]
Ebola-Ausbruch: WHO-Chef Tedros fordert bessere Zusammenarbeit
- 31.05.2026 [14:36]
USA: Meteor explodiert in 60 Kilometern Höhe
- 31.05.2026 [14:31]
Champions-League-Sieg von PSG und mehrere hundert Festnahmen in Frankreich
- 31.05.2026 [14:22]
Blumenanbau in Aserbaidschan erlebt seit zehn Jahren neuen Aufschwung
- 31.05.2026 [14:02]
Europäische Union: Parlamentswahl in kleinstem EU-Land Malta hat begonnen
- 30.05.2026 [21:47]
Früchte aus dem intelligenten Dorf Aghali erobern Auslandsmärkte
- 30.05.2026 [21:19]
Pentagon: Aserbaidschan ist für die USA ein geostrategischer Partner
- 30.05.2026 [16:01]
Formel 1: Mega-Deal vom Tisch - Mercedes zieht Alpine den Stecker
- 30.05.2026 [12:35]
Tennis-Teenager schmeißt Djokovic bei French Open raus
- 30.05.2026 [11:00]
French Open: Geldstrafe nach Spruch für Tennisspieler Vallejo
- 30.05.2026 [10:00]
FIFA-Testländerspiele: Iran dreht Testspiel nach der Pause
- 29.05.2026 [23:28]
Baku-Initiativgruppe thematisiert Kastendiskriminierung in Indien
- 29.05.2026 [23:17]
Lichtprojektionen in São Paulo zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans
- 29.05.2026 [23:10]
Tee- und Kaffeefestival in Khankendi
- 29.05.2026 [22:55]
Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Tschechien gefeiert
- 29.05.2026 [22:41]
Aserbaidschan eröffnet Tourismusbüro in Peking
- 29.05.2026 [21:20]
Serie A: Einigung erzielt - Tedesco findet neuen Verein
- 29.05.2026 [19:03]
Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Malaysia gefeiert
- 29.05.2026 [18:33]
Oldtimer-Festival am Baku-Boulevard
- 29.05.2026 [14:28]
Delegation der aserbaidschanischen Militärpolizei besucht Litauen
- 29.05.2026 [13:41]
Widerstand gegen Ebolabehandlung von US-Bürgern in Kenia
- 29.05.2026 [13:31]
Das Leben kehrt in das Dorf Boyuk Galaderesi zurück
- 29.05.2026 [12:57]
WM-Entscheidung bei verletztem Messi gefallen
- 29.05.2026 [12:00]
Minifußball-EM: Aserbaidschan trifft heute auf Italien
- 29.05.2026 [11:23]
Offizielle Eröffnung der Eisenbahnstrecke Baku–Tiflis–Kars steht bevor
- 29.05.2026 [11:23]
Washington: Chemie-Unfall: Sechs der neun Vermissten tot geborgen
- 29.05.2026 [11:01]
Preis von Azeri Light gefallen
- 29.05.2026 [11:01]
Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Paris gefeiert
- 28.05.2026 [17:55]
Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Madrid gefeiert
- 28.05.2026 [17:03]
Präsident Aserbaidschans: Unabhängigkeitstag ist jedem von uns sehr teuer
- 28.05.2026 [15:38]
Mann in Goychay von Schlange am Kopf gebissen
- 27.05.2026 [22:57]
45 Kilogramm Drogen in Astara sichergestellt
- 27.05.2026 [18:43]
Unabhängigkeitstag Aserbaidschans und Vermächtnis der ADR in Wien gewürdigt
- 27.05.2026 [18:23]
Unabhängigkeitstag Aserbaidschans in Moskau feierlich gefeiert
- 27.05.2026 [17:58]
Unabhängigkeitstag Aserbaidschans feierlich in Berlin gefeiert
- 27.05.2026 [16:15]
Rote Mohnblumen schmücken Frühlingslandschaft von Ismayıllı
- 27.05.2026 [15:37]
Festgebete zum Opferfest in Moscheen abgehalten
- 27.05.2026 [09:52]