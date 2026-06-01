Baku-Energieforum eröffnet

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Im Rahmen der 31. Baku-Energiewoche hat das Baku-Energieforum seine Arbeit begonnen.

Als führende und strategische Dialogplattform der Baku-Energiewoche bringt das Forum insgesamt rund 600 Delegierte zusammen.

An der Veranstaltung nehmen etwa 60 Redner aus verschiedenen Ländern sowie aus unterschiedlichen Bereichen der Energiewirtschaft teil.

Das Baku-Energieforum wird vom Energieministerium unterstützt. Hauptpartner der Veranstaltung ist die SOCAR.