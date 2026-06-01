Aserbaidschan liefert 16,7 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan hat nach Angaben des Energieministers Parviz Schahbazov im vergangenen Jahr und in den ersten vier Monaten dieses Jahres insgesamt 16,7 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa geliefert.

Wie Minister Schahbazov im Rahmen der Baku-Energiewoche mitteilte, beliefen sich die Lieferungen zudem auf 12,8 Milliarden Kubikmeter in die Türkei, 3,3 Milliarden Kubikmeter nach Georgien und 800 Millionen Kubikmeter nach Syrien.

Trotz globaler Investitionsbeschränkungen im Öl- und Gassektor befinde sich die Förderindustrie des Landes in einer neuen Entwicklungsphase, so der Minister. Er verwies dabei auf mehrere laufende Projekte sowie auf internationale Investitionen des Staatskonzerns SOCAR in verschiedenen Regionen der Welt. Ziel sei es, die Position Aserbaidschans als zuverlässiger Energieexporteur weiter zu stärken.