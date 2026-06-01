Algerischer Präsident billigt Energieabkommen mit Aserbaidschan

Kairo, 1. Juni, AZERTAC

Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune hat das Memorandum über die Zusammenarbeit im Öl- und Gassektor zwischen Aserbaidschan und Algerien ratifiziert.

Wie algerische Medien berichteten, sieht das am 29. November 2022 unterzeichnete Dokument eine Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Erdöl, Erdgas, Petrochemie sowie bei neuen Projekten im Bereich grüner Energie vor.

Das Abkommen schafft zudem einen Rahmen für die Kooperation bei der Exploration und Förderung von Öl- und Gasvorkommen im Onshore- und Offshore-Bereich. Darüber hinaus umfasst es die Zusammenarbeit bei Energieinfrastruktur, Forschung, Fachkräfteausbildung sowie Wasserstoffprojekten.

Vorgesehen ist auch die langfristige Lieferung von Azeri-Light-Rohöl und anderen Rohölsorten durch SOCAR an die Raffineriegesellschaft Sonatrach Raffineria Italiana.

Das Memorandum gilt zunächst für fünf Jahre und verlängert sich automatisch um weitere fünf Jahre, sofern keine der Parteien den Austritt erklärt.

Schikhali Aliyev