Aserbaidschan und Iran beraten über Maßnahmen zur Sicherung der Staatsgrenze

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Vertreter Aserbaidschans und Irans haben bei einem Treffen am Grenzübergang Astara Fragen der Grenzsicherheit und der bilateralen Zusammenarbeit erörtert.

Die Gespräche fanden zwischen einer aserbaidschanischen Delegation unter Leitung des Chefs des Staatlichen Grenzdienstes, Eltschin Guliyev, und einer iranischen Delegation um den stellvertretenden Kommandeur der iranischen Ordnungskräfte (LEF – Law Enforcement Forces) Qasem Rezaei statt.

Im Mittelpunkt standen die aktuelle Lage an der gemeinsamen Staatsgrenze, Maßnahmen zur Gewährleistung der Grenzsicherheit sowie die Entwicklung neuer Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen zwischen der Wirtschaftsregion Ost-Sangesur und der Autonomen Republik Nachitschewan.

Beide Seiten betonten zudem die Bedeutung einer verstärkten Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Schmuggel, Drogenhandel und anderer grenzüberschreitender Kriminalität. Die Teilnehmer hoben hervor, dass derartige Treffen zur weiteren Vertiefung der Beziehungen zwischen den Grenzschutzbehörden beider Länder beitragen.