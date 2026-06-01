Aserbaidschans Verteidigungsminister Zakir Hasanov zu Besuch in Georgien

Tiflis, 1. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Verteidigungsminister, Generaloberst Zakir Hasanov, weilt zu einem Besuch in Georgien.

Im Rahmen des Besuchs sind Gespräche mit seinem georgischen Amtskollegen Irakli Chikovani vorgesehen. Darüber hinaus wird Hasanov mit dem georgischen Premierminister Irakli Kobakhidze sowie weiteren offiziellen Vertretern zusammentreffen.

Im Rahmen des Besuchs wird der Minister das Denkmal für den Nationalleader im Heydar-Aliyev-Park im Zentrum von Tiflis sowie der Gedenkstätte auf dem Heldenplatz Georgiens besuchen.