Aserbaidschans Unterstützung für die Ukraine gewürdigt

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov ist mit dem Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Energieminister der Ukraine, Denys Schmyhal, zusammengetroffen.

Wie das Ministerium mitteilte, wurde bei dem Treffen die langjährige Geschichte der freundschaftlichen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Ukraine hervorgehoben. Hervorgehoben wurde, dass die Gemeinsame Regierungskommission die Kooperation in den Bereichen Energie, Wirtschaft und weiteren Sektoren ausgebaut hat.

Während des Gesprächs wurden auch die humanitäre Zusammenarbeit sowie die Unterstützung Aserbaidschans für die Ukraine gewürdigt. Die ukrainische Seite betonte insbesondere die große Bedeutung der humanitären Hilfe und der Unterstützung im Energiesektor für das Land.

Darüber hinaus erörterten die Gesprächspartner Fragen der Energiesicherheit sowie Möglichkeiten zur Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit im Energiesektor. Die Bildung von Arbeitsgruppen für potenzielle Kooperationsbereiche wurde als zweckmäßig erachtet.