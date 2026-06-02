Diplomatische Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Mikronesien aufgenommen

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan und die Föderierten Staaten von Mikronesien haben diplomatische Beziehungen aufgenommen.

Wie der Pressedienst des Außenministeriums mitteilte, unterzeichneten der Ständige Vertreter Aserbaidschans bei den Vereinten Nationen, Tofig Musayev, und der Ständige Vertreter Mikronesiens bei den Vereinten Nationen, Jim Lipwe, am 1. Juni in New York City ein entsprechendes Gemeinsames Kommuniqué.

Darin bekräftigen beide Staaten ihre Absicht, gegenseitiges Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen ihren Regierungen und Völkern zu fördern. Zudem wird hervorgehoben, dass die diplomatischen Beziehungen auf der Grundlage der UN-Charta sowie der allgemein anerkannten Normen und Prinzipien des Völkerrechts, insbesondere der staatlichen Souveränität, territorialen Integrität und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, aufgebaut werden.

Zur Verbreitung des Dokuments als offizielles UN-Dokument wurde ein entsprechendes Schreiben an den Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt.