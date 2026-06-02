SOCAR-Präsident trifft geschäftsführenden Direktor von Apollo Global Management

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Der Präsident des staatlichen aserbaidschanischen Ölkonzerns SOCAR, Rovschan Najaf, hat sich am Rande der Baku-Energiewoche mit Jonathan Bar, dem geschäftsführenden Direktor von Apollo Global Management getroffen.

Dabei hoben die Seiten hervor, dass die Baku-Energiewoche einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der internationalen Energiekooperation leiste und die bei der Eröffnungszeremonie unterzeichneten Dokumente zur Ausweitung der bilateralen Beziehungen beitrügen.

Erörtert wurden zudem Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Midstream-Bereich sowie im Bereich der grünen Energiewende. Außerdem tauschten sich die Seiten über die Optimierung der Kapitalstruktur von Energieprojekten, innovative Investitionslösungen und weitere Fragen von gemeinsamem Interesse aus.