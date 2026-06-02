Yerlan Koishibayev: Aserbaidschan spielt wichtige Rolle bei Umsetzung des BTK-Projekts

Tiflis, 2. Juni, AZERTAC

Die Bahnstrecke Baku–Tiflis–Kars (BTK), die Aserbaidschan, Georgien und die Türkei verbindet, ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Mittleren Korridors. Das erklärte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kasachischen Eisenbahn, Yerlan Koishibayev, gegenüber Journalisten.

Wie AZERTAC berichtet, erinnerte Yerlan Koishibayev. daran, dass die Transportkapazität der Strecke bei ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2017 bei einer Million Tonnen gelegen habe. Angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen sowie des steigenden Frachtaufkommens entlang des Mittleren Korridors könne diese Kapazität künftig auf fünf Millionen Tonnen erhöht werden.

Nach seinen Worten wurden in China neue Logistikzentren in Betrieb genommen, die wachsende Frachtmengen bündeln und über Kasachstan, das Kaspische Meer, Aserbaidschan und Georgien in die Türkei und weiter nach Europa transportieren.

Koishibayev betonte, dass Aserbaidschan eine bedeutende Rolle bei der Finanzierung des Projekts gespielt habe. Zugleich hob er die koordinierte Zusammenarbeit der georgischen und türkischen Eisenbahnen hervor.

Khatai Azizov