SOCAR mit eigenem Stand auf der 31. Internationalen Kaspischen Öl- und Gasausstellung vertreten

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Die SOCAR beteiligt sich aktiv an den Veranstaltungen der Baku-Energiewoche und präsentiert sich auf der 31. Internationalen Kaspischen Öl- und Gasausstellung mit einem eigenen Stand unter dem Motto „Zuverlässiger Partner, sichere Energieversorgung“.

Der Stand informiert über die Rolle des Unternehmens für die Energiesicherheit Aserbaidschans, internationale Projekte, Digitalisierung, Innovationen und nachhaltige Entwicklung. Vorgestellt werden unter anderem die Förderfelder Shah Deniz, Azeri-Chirag-Gunashli, Absheron und Umid, der Südliche Gaskorridor sowie wichtige Pipeline- und Energieprojekte.

Darüber hinaus präsentiert SOCAR ihre internationalen Aktivitäten, Fortschritte bei der digitalen Transformation sowie Initiativen in den Bereichen Bildung, Forschung, Umweltschutz, Geothermie und Reduzierung von Methanemissionen. Das Unternehmen beteiligt sich zudem aktiv am Baku-Energieforum.