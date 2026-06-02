31. Baku-Energieforum beendet

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Im Rahmen der 31. Baku-Energiewoche ist das Baku-Energieforum als zentrale Plattform für den strategischen Energiedialog zu Ende gegangen.

Am zweiten Tag standen unter anderem Energiewende, ESCO-Investitionen, Gasmärkte und Geopolitik sowie die regionale Integration durch grüne Energie im Mittelpunkt.

SOCAR-Präsident Rovschan Najaf betonte die Bedeutung aserbaidschanischen Erdgases als verlässliche Energiequelle der Region und unterstrich die Priorität einer stabilen Versorgung sowie der Energiesicherheit.

Weitere Redner hoben Investitionen in Energieprojekte, technologische Innovationen, den Einsatz von KI sowie die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit für die Energiewende hervor.

Das Forum wurde vom Energieministerium Aserbaidschans unterstützt, SOCAR trat als Hauptpartner auf.