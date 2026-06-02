Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

KULTUR

Ankara: Konferenz zur traditionellen Trachtenmode von Kars und West-Aserbaidschan

Ankara: Konferenz zur traditionellen Trachtenmode von Kars und West-Aserbaidschan

Ankara, 2. Juni, AZERTAC

Am 4. Juni findet an der Ankara Universität eine Konferenz mit begleitender Ausstellung statt, die sich dem traditionellen Kleidungserbe von Kars und West-Aserbaidschan im Kontext ihrer gemeinsamen kulturellen Wurzeln widmet.

Die Veranstaltung, die den traditionellen Trachtenkulturen der Bevölkerung Ostanatoliens und West-Aserbaidschans gewidmet ist, wird mit Unterstützung der Kunstfakultät der Ankara Universität sowie der Westaserbaidschanischen Gemeinschaft organisiert.

Erwartet werden Vertreter der Universitätsleitung, Diplomaten, Parlamentsabgeordnete, Repräsentanten der West-Aserbaidschanischen Gemeinschaft sowie Wissenschaftler und Fachleute.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die nationalen und traditionellen Trachtenmode als Ausdruck des gemeinsamen kulturellen Erbes und der Identität zweier brüderlicher Völker.

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