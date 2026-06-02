SOCAR-Präsident trifft Vorstandsvorsitzenden von KazMunayGas

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Der Präsident der SOCAR, Rovschan Najaf, hat sich mit Askhat Khassenov, dem Vorstandsvorsitzenden der kasachischen Nationalgesellschaft KazMunayGas, getroffen.

Die Seiten lobten bei dem Treffen die erfolgreiche Entwicklung der aserbaidschanisch-kasachischen Zusammenarbeit im Energiesektor sowie die Partnerschaft zwischen SOCAR und KazMunayGas. Erörtert wurden zudem die Fortschritte beim Transport kasachischen Erdöls über Aserbaidschan, gemeinsame Investitionsmöglichkeiten in Drittländern und weitere Fragen von gegenseitigem Interesse.