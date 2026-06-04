Aserbaidschan, Ukraine und Moldau vereinbaren Zusammenarbeit im Bereich Cybersicherheit

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Im Rahmen des 4. Nationalen Cybersicherheitsforums wurde ein trilaterales Kooperationsmemorandum zwischen der Aserbaidschanischen Vereinigung der Cybersicherheitsorganisationen (AKTA), der Wissenschaftlichen Cybersicherheitsvereinigung der Ukraine und der Technischen Universität Moldaus unterzeichnet.

Das Abkommen wurde von AKTA-Geschäftsführer Rauf Jabarov, dem Präsidenten der Wissenschaftlichen Cybersicherheitsvereinigung der Ukraine, Sergiy Gnatyuk, sowie dem Vizerektor für Digitalisierung der Technischen Universität Moldaus, Dinu Turcanu, unterzeichnet.