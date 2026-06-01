Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

AMTLICHE CHRONIK

Präsident Ilham Aliyev zeigt dem Assistenten von US-Staatssekretär ein von Präsident Donald Trump überreichtes Erinnerungsstück VIDEO

Präsident Ilham Aliyev zeigt dem Assistenten von US-Staatssekretär ein von Präsident Donald Trump überreichtes Erinnerungsstück VIDEO

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat dem Assistenten des US-Staatssekretärs Caleb Orr während des heutigen Treffens ein zuvor von US-Präsident Donald Trump überreichtes Erinnerungsstück gezeigt.

AZERTAC berichtet, dass es sich dabei um ein Memorandum zur Verlängerung der Aussetzung der Anwendung des sogenannten Abschnitts 907 des Gesetzes zur Unterstützung der Freiheit“ handelt. Die vom US-Präsidenten unterzeichnete Erinnerungsfassung enthält zudem eine persönliche, handschriftlich verfasste Botschaft an den aserbaidschanischen Staatspräsidenten.

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