Aserbaidschanische Kultur beim Festival der nationalen Minderheiten in Sokolov

Prag, 6. September, AZERTAC

In Sokolov in der tschechischen Region Karlsbad ist ein Festival der Kulturen nationaler Minderheiten veranstaltet worden. Vertreter aus mehreren Ländern präsentierten dabei ihre Traditionen, Musik, Tänze und nationale Küche.

Aserbaidschan war mit nationalen Trachten, kulinarischen Spezialitäten, Musik und Tänzen vertreten. Die Präsentation wurde von der Gesellschaft „Land der Feuer“ mit Unterstützung der aserbaidschanischen Botschaft in Tschechien und des Diaspora-Unterstützungsfonds organisiert.

Besonderen Anklang fand der Auftritt mit aserbaidschanischen Liedern und Volkstänzen. Zum Abschluss tanzten rund 20 bis 25 in verschiedenen tschechischen Städten lebende Aserbaidschaner gemeinsam mit tschechischen und ausländischen Gästen den traditionellen aserbaidschanischen Yalli.

Das Festival diente dem kulturellen Austausch, der Förderung des gegenseitigen Verständnisses und der Stärkung der Freundschaft zwischen den in Tschechien lebenden nationalen Gemeinschaften.

Vugar Seyidov