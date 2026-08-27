Aserbaidschanisches Öl wird für 91,51 US-Dollar verkauft

Baku, 27. August, AZERTAC

Der Preis für die aserbaidschanische Rohölsorte Azeri Light ist am Donnerstag um 0,42 US-Dollar bzw. 0,46 Prozent auf 91,51 US-Dollar je Barrel gefallen.

Der bisher niedrigste Preis für Azeri Light wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar je Barrel verzeichnet. Der Rekordpreis lag im Juli 2008 bei 149,66 US-Dollar je Barrel.