Aserbaidschanisches Öl wird für mehr als 92 Dollar verkauft

Baku, 28. August, AZERTAC

Das aserbaidschanische Öl ist auf dem Weltmarkt teurer geworden.

Wie AZERTAC berichtet, stieg der Preis für ein Barrel der Sorte „Azeri Light“ um 0,80 Dollar bzw. 0,87 Prozent auf 92,31 Dollar.

Der niedrigste Preis für „Azeri Light“ wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar verzeichnet, der höchste im Juli 2008 mit 149,66 US-Dollar.