AzerGold steigert Exporterlöse um 25 Prozent

Baku, 28. August, AZERTAC

Das Bergbauunternehmen AzerGold hat seine Exporterlöse in den ersten sieben Monaten dieses Jahres deutlich gesteigert.

Von Januar bis Juli exportierte das Unternehmen Produkte im Wert von 156,4 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 25 Prozent bzw. 31,3 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im Januar bis Juli 2025 hatten die Exporterlöse 125,1 Millionen Dollar betragen.