Botschafter: Pakistan würde erheblich von Aserbaidschans strategischer Lage profitieren

Baku, 28. August, AZERTAC

Eine effiziente Straßen- und Eisenbahnanbindung, insbesondere entlang des Nord-Süd-Korridors, könnte nach Ansicht des pakistanischen Botschafters in Aserbaidschan, Qasim Mohiuddin, für die Länder der Region von großer Bedeutung sein.

Die pakistanischen Seehäfen Gwadar und Karachi könnten als wichtige Zugangspunkte für Zentralasien und den Südkaukasus dienen. Gleichzeitig würde Pakistan erheblich von der strategischen Lage Aserbaidschans als Knotenpunkt des Nord-Süd- und des Mittleren Korridors profitieren, die Asien mit Europa verbinden.

Gwadar könne zudem als Umschlagplatz für den Transport von Waren aus Aserbaidschan und Zentralasien zu internationalen Märkten dienen.

Der Botschafter erklärte, pakistanische Logistikunternehmen hätten bereits Machbarkeitsstudien durchgeführt und Testtransporte auf verschiedenen Routen organisiert. Mit einer Verbesserung der Sicherheitslage in der Region werde die Zusammenarbeit, einschließlich Investitionen in diesem Bereich, voraussichtlich weiter an Dynamik gewinnen.

Ziel sei nicht lediglich der Aufbau von Verkehrsverbindungen, sondern die Entwicklung zuverlässiger, wirtschaftlich tragfähiger und nachhaltiger Handelskorridore, die Pakistan besser mit Aserbaidschan, Zentralasien und den europäischen Märkten verbinden.