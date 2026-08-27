Eine uralte Zuflucht im Herzen des Talysch-Gebirges: Buzeyir-Höhle VIDEO

Lerik, 20. August, AZERTAC

Diesmal führt uns unsere Reise nach Lerik, das mit seiner geheimnisvollen Natur sowohl einheimische als auch ausländische Touristen fasziniert.

Wenn man an Lerik denkt, kommen einem zunächst hohe Berge, dichte Wälder, kühle Luft und Wasserfälle in den Sinn. Diesmal haben wir jedoch eine etwas andere Route gewählt. Um eine der uralten Höhlen zu besichtigen, die sich im Herzen des Talysch-Gebirges verbergen, machen wir uns auf den Weg in das Dorf Buzeyir.

Je weiter wir uns vom Zentrum Leriks in Richtung Buzeyir bewegen, desto mehr verändert sich die Landschaft. Während in den stadtnahen Gebieten üppiges Grün und dichte Wälder vorherrschen, erheben sich zunehmend steinige, felsige, rauere und zugleich majestätische Berge vor uns.

Nach einiger Zeit erreichen wir das Gebiet, in dem sich die Höhle befindet. Es ist ein heißer Sommertag, doch die Höhenlage macht sich bemerkbar – die Luft ist kühl und der Wind ziemlich kräftig. Wir stellen das Auto am Straßenrand ab und setzen unseren Weg zu Fuß fort. Um die Höhle zu erreichen, müssen wir ein Stück bergauf gehen. Der Weg ist nicht besonders lang. Zudem bemerken wir die zurückgelegte Strecke kaum, während wir die Landschaft ringsum bewundern. Schließlich erreichen wir die Buzeyir-Höhle.

Die Buzeyir-Höhle befindet sich etwa am 10. Kilometer der Straße Lerik–Buzeyir, am linken Ufer des Flusses Zuvand, auf dem Gipfel Dälikdasch des Talysch-Gebirges, auf einer Höhe von 1.640 Metern über dem Meeresspiegel. Die Höhle ist 17 Meter lang und 9 bis 14 Meter breit. Doch nicht ihre Größe macht sie interessant, sondern die hier entdeckten archäologischen Funde.

Im Gebiet des Dorfes Buzeyir gibt es Berichten zufolge mehr als 20 Höhlen. Bei archäologischen Ausgrabungen in der Buzeyir-Höhle wurden menschliche und tierische Knochen, Spuren von Feuerstellen sowie steinerne Werkzeuge entdeckt. Untersuchungen zeigen, dass hier bereits vor etwa 100.000 Jahren Menschen lebten.

Die Paläolith-Archäologische Expedition des Instituts für Archäologie, Ethnographie und Anthropologie der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans (AMEA) führte in der Höhle umfangreiche Ausgrabungen durch. Dabei wurden sechs Schichten aus verschiedenen Epochen festgestellt.

Bei den Ausgrabungen wurden insgesamt 61 Steinartefakte entdeckt. Darunter befinden sich verschiedene Steinwerkzeuge, Abschläge und Steinplatten. Der Großteil der Funde wird dem Mittelpaläolithikum zugerechnet.

Die Geschichte der Höhle beschränkt sich jedoch nicht darauf. In anderen Schichten wurden auch Reste von Tongefäßen aus der Kupfersteinzeit (Äneolithikum), der Bronzezeit und dem Mittelalter gefunden. Dies zeigt, dass die Menschen die Buzeyir-Höhle in verschiedenen Epochen nutzten. Jede dieser Epochen hat ihre eigenen Spuren in der Höhle hinterlassen.

Wenn Sie nach Lerik kommen, sollten Sie Buzeyir ebenfalls auf Ihre Reiseliste setzen. Um dorthin zu gelangen, muss man eine gewisse Strecke zurücklegen und ein Stück bergauf gehen. Doch die majestätischen Berglandschaften und die Buzeyir-Höhle, die die Spuren vergangener Jahrtausende bewahrt, sind diese Reise wert.