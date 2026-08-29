Exporterlöse der Gasexportverwaltung von SOCAR im Nicht-Ölsektor veröffentlicht

Baku, 29. August, AZERTAC

Die Gasexportverwaltung des staatlichen Ölkonzerns SOCAR hat in den ersten sieben Monaten dieses Jahres Nichtölprodukte im Wert von 7,7 Millionen US-Dollar exportiert.

Damit gingen die Exporterlöse gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 29,4 Millionen US-Dollar bzw. 79,2 Prozent zurück.

Dies geht aus der August-Ausgabe des „Exportberichts“ des Zentrums für Analyse und Kommunikation wirtschaftlicher Reformen hervor.

Zum Vergleich: In den ersten sieben Monaten 2025 beliefen sich die Exporterlöse der Gasexportverwaltung von SOCAR auf 37,1 Millionen US-Dollar.