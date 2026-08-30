Feigenfestival in Gala: Eine Feier von Geschmack, Tradition und Kunst

Baku, 30. August, AZERTAC

Das Feigenfestival in Gala hat am Sonntag im Staatlichen Historisch-Ethnografischen Reservat Gala Geschichte, Kultur und kulinarische Traditionen miteinander verbunden. Die Veranstaltung wurde von der Abteilung des Staatlichen Historisch-Architektonischen Reservats „Ichärischähär“ in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Umwelt- und Sozialzentrum „EcoSfera“ organisiert.

Die Besucher konnten Erinnerungsfotos in rustikal gestalteten, strohdekorierten Fotobereichen machen, darunter in einer speziell dekorierten „Feigenkutsche“ und an der interaktiven „Magischen Feigenwand“.

Vor der historischen Kulisse von Gala wurde die Feige nicht nur als Symbol der Abscheron-Halbinsel präsentiert, sondern auch als wichtiger Bestandteil des kulturellen Erbes, des traditionellen Handwerks und des Alltagslebens der Region.

Das Festival bot ein abwechslungsreiches Programm für Besucher jeden Alters. Die jüngsten Gäste konnten eine Puppentheateraufführung erleben und an dem Workshop „Male deine eigene Feige“ teilnehmen.

Auf dem Handwerkerplatz und in der Handwerkerstraße zeigten Meister traditionelle Teppichknüpftechniken. In der Töpferwerkstatt konnten Besucher zudem an einem Workshop zur Herstellung von Amuletten teilnehmen.

Im Rahmen des „Feigenlabors“ konnten verschiedene Köstlichkeiten aus Feigen probiert werden. Auf einem Freiluftmarkt wurden frische Produkte aus der Region angeboten.

Für musikalische Unterhaltung sorgten ein Trio sowie DJ-Auftritte, die den ganzen Tag über für eine festliche Stimmung sorgten.

Das Festival präsentierte das Natur- und Kulturerbe der Abscheron-Halbinsel und trug zugleich zur Bewahrung der traditionellen Feigenanbaukultur der Region bei. Die Veranstaltung ging mit einer unvergesslichen festlichen Atmosphäre in Gala zu Ende.