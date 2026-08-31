Gold- und Silberpreise gesunken

Baku, 31. August, AZERTAC

An der New Yorker Rohstoffbörse COMEX ist der Preis für eine Feinunze Gold um 41,8 US-Dollar auf 4.488,1 US-Dollar gesunken.

Nach Angaben von AZERTAC ging auch der Silberpreis um 0,48 US-Dollar auf 67,31 US-Dollar je Feinunze zurück.