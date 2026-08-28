Gold und Silber werden günstiger

Baku, 28. August, AZERTAC

An der New Yorker Rohstoffbörse COMEX ist der Preis für eine Feinunze Gold um 36,34 Dollar auf 4.574,30 Dollar gesunken.

Wie AZERTAC berichtet, verbilligte sich auch Silber um 0,72 Dollar auf 68,80 Dollar je Feinunze.