In Igdir findet Handwerksmesse „Khari Bülbül“ statt

Ankara, 28. August, AZERTAC

In der türkischen Provinz Igdir an der Grenze zu Aserbaidschan findet eine zweitägige Ausstellung und Messe für Kunsthandwerk unter dem Namen „Khari Bülbül“ statt.

Im Mittelpunkt steht die Khari Bülbül -Blume, ein Symbol Garabaghs. Präsentiert werden zahlreiche handgefertigte Produkte, darunter Puppen, Broschen, Schlüsselanhänger, Magnete, Taschen, Schals und Schmuck mit Darstellungen der Blume.

Ziel der Veranstaltung ist es, traditionelle Handwerkskunst in Igdir zu bewahren und die Khari Bülbül-Blume als gemeinsamen kulturellen Wert der Türkei und Aserbaidschans stärker zu etablieren.

Bei der Eröffnung waren der Gouverneur von Igdir, Mustafa Fırat Taşolan, und seine Ehefrau Didem Taşolan anwesend. Besonders großes Interesse weckten die traditionellen „Igdir-Puppen“ mit Stickereien der Khari Bülbül-Blume.

Auch zahlreiche Einwohner der Autonomen Republik Nachtschiwan besuchten die Ausstellung.

Die Organisatoren betonten die Bedeutung der weiteren Förderung der aserbaidschanischen Kultur in der Türkei im Sinne des Mottos „Eine Nation, zwei Staaten“.

Ramin Abdullayev