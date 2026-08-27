Internationales Filmfestival von Latschin geht zu Ende

Latschin, 27. August, AZERTAC

Das dreitägige Internationale Filmfestival von Latschin (LIFF 2026) ist in der Stadt Latschin zu Ende gegangen.

Das Festival wurde unter anderem vom Büro des Sonderbeauftragten des Präsidenten der Republik Aserbaidschan im Bezirk Latschin, dem Kulturministerium, der Kinoagentur und weiteren staatlichen und kulturellen Einrichtungen unterstützt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Kreativstudio „Hochazfilm“.

Aus fast 300 Einreichungen aus 47 Ländern wurden 38 Filme für das offizielle Programm ausgewählt, darunter 20 ausländische und 18 aserbaidschanische Produktionen.

Zum Festivalprogramm gehörte auch die Sondervorführung des in Usbekistan produzierten Films „Amir Timur“, der erstmals in Garabagh und Ost-Zangezur präsentiert wurde.