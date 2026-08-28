Jabrayil: Weitere 15 Familien erhalten Hasusschlüssel

Jabrayil, 28. August, AZERTAC

Am 28. August wurden insgesamt 15 Familien mit 86 Personen in das Dorf Schukurbeyli im Rayon Jabrayil/Dschäbrayil umgesiedelt und erhielten die Schlüssel zu ihren neuen Häusern.

An der Zeremonie zur Übergabe der Hausschlüssel nahmen Vertreter des Büros des Sonderbeauftragten des Präsidenten der Republik Aserbaidschan für die Rayons Dschäbrayil, Gubadli und Zangilan sowie Vertreter des Staatskomitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebene teil.