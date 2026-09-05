Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

KULTUR

Kulturministerium baut Zusammenarbeit mit BP aus

Baku, 5. September, AZERTAC

Aserbaidschans Kulturminister Adil Karimli hat mit dem Regionalpräsidenten von BP für Kaspische Region, Zentralasien und die Türkei, Gio Cristofoli, über die weitere Zusammenarbeit im Kulturbereich gesprochen.

Karimli würdigte die Unterstützung von BP bei Museums- und Ausstellungsprojekten, kreativen Initiativen sowie bei Publikationen über bedeutende Kulturschaffende. Cristofoli bekräftigte, dass das Unternehmen auch künftig Kulturprojekte in Aserbaidschan unterstützen wolle.

Bei dem Treffen wurden zudem neue Kooperationsmöglichkeiten, unter anderem bei der Produktion historischer Filme, erörtert. Karimli lud Cristofoli außerdem zur Besichtigung des Kreativzentrums des Kulturministeriums sowie zum VII. Weltforum für Interkulturellen Dialog ein, das vom 27. bis 29. Oktober in Baku stattfindet.

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