Oghuz: Mehr als 35 Tonnen Erdbeeren von einem Hektar geerntet

Oghuz, 28. August, AZERTAC

Ein Erdbeeranbau im Dorf Bayan im Rayon Oğuz/Oghuz hat die Erwartungen des Farmers übertroffen. Seit Beginn der Ernte wurden auf einer Fläche von einem Hektar mehr als 35 Tonnen Erdbeeren geerntet.

Farmer Elgün Umarli hatte den Anbau im Februar gestartet. Bei günstiger Witterung soll die Erntemenge bis zum Saisonende auf 60 Tonnen steigen. Der durchschnittliche Ertrag wird auf 45 bis 50 Tonnen pro Hektar geschätzt.

Die Erdbeeren werden derzeit auf den Märkten der Rayons Aghsu, Gabala, Schmachi und Scheki verkauft. Wegen der positiven Ergebnisse soll die Anbaufläche in den kommenden Jahren auf bis zu zehn Hektar erweitert werden. Zudem ist geplant, die Zahl der Beschäftigten auf 120 bis 150 zu erhöhen und die Produktion künftig auch auf ausländische Märkte zu bringen.