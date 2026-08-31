Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen

Baku, 31. August, AZERTAC

Die Ölpreise sind an den internationalen Börsen gestiegen.

Nach Angaben von AZERTAC verteuerte sich an der Londoner ICE-Börse der Preis für ein Barrel Brent-Rohöl um 2,58 US-Dollar auf 90,68 US-Dollar. An der New Yorker NYMEX stieg der Preis für ein Barrel Light-Rohöl um 2,32 US-Dollar auf 85,72 US-Dollar.