Ölpreise an den Weltbörsen gesunken

Baku, 27. August, AZERTAC

Die Ölpreise sind an den Weltbörsen gesunken.

Wie AZERTAC berichtet, fiel der Preis für ein Barrel der Sorte Brent an der Londoner Börse ICE („Intercontinental Exchange Futures“) um 0,55 US-Dollar auf 87,29 US-Dollar.

An der New Yorker Börse NYMEX („New York Mercantile Exchange“) sank der Preis für ein Barrel der Sorte Light um 0,60 US-Dollar auf 81,63 US-Dollar.

Der Rückgang der Ölpreise setzt sich damit am Donnerstag fort. Auch an den internationalen Märkten wurden zuletzt weitere Verluste verzeichnet.