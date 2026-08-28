Ölpreise sinken

Baku, 28. August, AZERTAC

Die Ölpreise gehen an den Weltbörsen zurück.

Wie AZERTAC berichtet, sank der Preis für ein Barrel der Sorte „Brent“ an der Londoner Börse ICE („Intercontinental Exchange Futures“) um 0,46 Dollar auf 89,24 Dollar.

An der New Yorker Börse NYMEX („New York Mercantile Exchange“) verbilligte sich ein Barrel der Sorte „Light“ um 0,36 Dollar auf 83,17 Dollar.