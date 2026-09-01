Präsident Ilham Aliyev beendet seinen Arbeitsbesuch in Kirgisistan VIDEO

Bischkek, 1. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 1. September seinen Arbeitsbesuch in der Kirgisischen Republik beendet.

Am Internationalen Flughafen „Manas“ war zu Ehren des Staatsoberhauptes eine Ehrenwache angetreten.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva wurden vom Vorsitzenden des Ministerkabinetts und Leiter der Präsidialverwaltung der Kirgisischen Republik, Adylbek Kasymaliev, verabschiedet.