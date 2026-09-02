Präsident Ilham Aliyev empfängt chinesische Delegation unter Leitung des Generalstaatsanwalts VIDEO

Baku, 2. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 2. September eine Delegation der Obersten Volksstaatsanwaltschaft der Volksrepublik China unter Leitung des Generalstaatsanwalts, Ying Yong, empfangen.

Wie AZERTAC berichtet, gehören der Delegation der Staatsanwalt der Stadt Shanghai, Chen Yong, der Staatsanwalt der Provinz Jiangsu, Zhao Tieshi, und der Staatsanwalt der Provinz Gansu, Shen Jian, an.

Präsident Ilham Aliyev sagte bei dem Treffen:

– Herzlich willkommen. Ich weiß, dass Ihr Besuch nun zu Ende geht. Sie absolvieren einen sehr wichtigen Besuch in Aserbaidschan. Ich bin überzeugt, dass Ihr Besuch sehr erfolgreich war. Ich bin sicher, dass dieser Besuch zur weiteren Entwicklung unserer Beziehungen in allen Bereichen beitragen wird. Ich hoffe, dass Sie unser Land mit positiven Eindrücken verlassen werden. Wir betrachten Ihren Besuch im Rahmen unserer strategischen Partnerschaft als sehr wichtig.

Wie Sie wissen, arbeiten China und Aserbaidschan seit April bereits im Rahmen einer umfassenden strategischen Partnerschaft zusammen. Ich erinnere mich mit großer Dankbarkeit an die Gastfreundschaft, die mir während meines Staatsbesuchs in Ihrem Land im vergangenen Jahr entgegengebracht wurde. Meine Gespräche mit dem Präsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, und anderen hochrangigen chinesischen Vertretern haben erneut gezeigt, dass beide Länder einander als sehr gute Freunde betrachten.

Wir freuen uns sehr über das große Interesse chinesischer Unternehmen, in Aserbaidschan tätig zu werden. Seit April gibt es einen kontinuierlichen gegenseitigen Austausch zwischen unseren Ländern. Chinesische Unternehmen beteiligen sich in Aserbaidschan aktiv an Projekten sowohl als Investoren als auch als Auftragnehmer. Viele wichtige Projekte wurden bereits umgesetzt, während sich zahlreiche weitere in der Umsetzungsphase befinden.

Natürlich zeigt die starke gegenseitige Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität beider Länder deutlich, dass China und Aserbaidschan den Normen des Völkerrechts verpflichtet sind. Bei dem hochrangigen Treffen im „SCO-Plus“-Format, das gestern in Bischkek stattfand, sprach Präsident Xi Jinping über Rechtsnormen, Verhaltensregeln, internationale Beziehungen und die Gleichberechtigung aller Länder auf der Weltkarte. Wir stimmen dieser klaren Sichtweise voll und ganz zu. Gegenseitige Unterstützung, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweils anderen, eine gleichberechtigte Vertretung aller Länder auf globaler Ebene sowie eine Politik, die nicht auf Konfrontation, sondern auf Zusammenarbeit ausgerichtet ist, entsprechen vollständig unserer Strategie.

Natürlich ist die Konnektivität ein wichtiger Bereich unserer Zusammenarbeit. Aserbaidschan unterstützt die auf Initiative von Präsident Xi Jinping umgesetzte Initiative „Ein Gürtel, eine Straße“ voll und ganz. Wir zeigen dies nicht nur durch Erklärungen, sondern auch durch praktische Schritte. Heute ist die Konnektivität zwischen Zentralasien, Aserbaidschan und China ein wichtiger Faktor für globale Zusammenarbeit und Sicherheit. Im vergangenen Monat habe ich zwei Länder Zentralasiens zu Staatsbesuchen bereist. Im kommenden Monat werde ich ein drittes zentralasiatisches Land besuchen, und selbstverständlich wird die Frage der Konnektivität einen wichtigen Teil unserer Gespräche bilden. China ist dabei im Hinblick auf das Frachtaufkommen ein wichtiger Akteur.

Wir sehen ein großes Potenzial für Zusammenarbeit und eine starke Partnerschaft in dem Bereich, für den Sie unmittelbar verantwortlich sind. Ich freue mich, dass Sie einige Tage hier verbringen, um Gespräche mit Ihren Kollegen zu führen, unser Land kennenzulernen und Aserbaidschan näher kennenzulernen.

Schließlich möchte ich noch einen Punkt ansprechen, der ein Zeichen der Freundschaft und des gegenseitigen Vertrauens ist. Dabei geht es um die Abschaffung der Visumpflicht für Reisen in beide Länder. Unsere Bürger können nun ohne Visum reisen. Auch dies ist ein sehr wichtiges Zeichen der Freundschaft. Ich übermittle Ihnen meine besten Wünsche und wünsche Ihnen eine sichere Rückkehr in Ihr Land.

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Anschließend ergriff der Generalstaatsanwalt der Obersten Volksstaatsanwaltschaft Chinas, Ying Yong, das Wort:

– Exzellenz, Herr Präsident Ilham Aliyev,

ich leite die chinesische Delegation aus Staatsanwälten, die auf Einladung des Generalstaatsanwalts Kamran Aliyev nach Aserbaidschan gekommen ist. Generalstaatsanwalt Kamran Aliyev misst dem Austausch und der Zusammenarbeit mit unseren Staatsanwaltschaftsorganen große Bedeutung bei und setzt sich nachdrücklich dafür ein, die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den Staatsanwaltschaften beider Länder zu stärken.

Bei diesem Besuch leite ich die chinesische Delegation in Aserbaidschan. Dies ist ein konkreter Schritt zur Umsetzung einer wichtigen gemeinsamen Verständigung zwischen den beiden Staatsführungen mit dem Ziel, die umfassende strategische Partnerschaft zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen den Staatsanwaltschaftsorganen sowie den Justizsystemen unserer beiden Länder zu stärken.

Vor zwei Tagen habe ich mich mit der Vorsitzenden des aserbaidschanischen Parlaments, Sahiba Gafarova, dem Generalstaatsanwalt Kamran Aliyev und dem Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, Inam Karimov, getroffen. Unsere Gespräche waren äußerst produktiv. Nach Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung im „SCO-Plus“-Format freue ich mich sehr, dass Sie sich die wertvolle Zeit genommen haben, mich und meine Delegation zu empfangen. Dafür möchte ich Ihnen im Namen der Staatsanwaltschaftsorgane und auch persönlich meinen aufrichtigen Dank aussprechen.

Vor meiner Abreise habe ich Präsident Xi Jinping darüber informiert, dass unsere Delegation während ihres Besuchs in Aserbaidschan von Ihnen empfangen werden würde. Präsident Xi Jinping hat mich gebeten, Ihnen seine herzlichen Grüße und besten Wünsche zu übermitteln.

Herr Präsident, China und Aserbaidschan sind aufrichtige Freunde und gleichberechtigte Partner, die eine auf gegenseitigem Nutzen beruhende Zusammenarbeit pflegen. Der Nationalleader Aserbaidschans, Heydar Aliyev, hat ein solides Fundament für die freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern gelegt. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen haben beide Länder, den Prinzipien des gegenseitigen Respekts, der Gerechtigkeit, der Gleichberechtigung und der Zusammenarbeit sowie den auf gegenseitigem Nutzen beruhenden Beziehungen verpflichtet, eine tiefe Freundschaft und ein gegenseitiges Vertrauen aufgebaut.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße des Präsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, und bat darum, ihm ebenfalls seine Grüße zu übermitteln. Präsident Ilham Aliyev dankte dem Präsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, für dessen Grüße und bat darum, ihm ebenfalls seine Grüße zu übermitteln.