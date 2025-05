Präsident Ilham Aliyev gibt vietnamesischer Nachrichtenagentur Interview

Baku, 6. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, gab der Nachrichtenagentur der Sozialistischen Republik Vietnam ein Interview.

AZERTAC präsentiert das Interview:

– Am 7. und 8. Mai 2025 wird der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam, Aserbaidschan einen Staatsbesuch abstatten. Wie schätzen Sie den aktuellen Stand der bilateralen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern ein?

– Zunächst möchte ich betonen, dass Aserbaidschan und Vietnam freundschaftliche Beziehungen pflegen, die auf eine mehr als ein halbes Jahrhundert lange Geschichte zurückblicken. Insbesondere besuchte im Jahr 1959 der Präsident der Demokratischen Republik Vietnam, Ho Chi Minh, die Aserbaidschanische Sozialistische Sowjetrepublik. Im Jahr 1983 reiste der Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev der damals Erster Stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR war, nach Vietnam. Zweifellos bildeten diese Besuche eine solide wichtige für die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern geschaffen.

Mein Staatsbesuch in Ihrem Land im Jahr 2014 sowie der offizielle Besuch des Präsidenten der Sozialistischen Republik Vietnam, Herrn Truong Tan Sang, in der Republik Aserbaidschan im Jahr 2015 schlugen ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen unseren Staaten auf und gaben ihrer weiteren Entwicklung neuen Schwung. Im Rahmen des Besuchs von Präsident Truong Tan Sang in Aserbaidschan fand das erste aserbaidschanisch-vietnamesische Wirtschaftsforum statt, an dem neben Regierungsvertretern auch Vertreter der Wirtschaftskreise aus den Bereichen Öl und Gas, Energie, Bauwesen, Informations- und Kommunikationstechnologien, Finanzen, Industrie, Handel, Tourismus, Transport, Pharmazeutik und weiteren Sektoren teilnahmen.

Die aserbaidschanisch-vietnamesische zwischenstaatliche Kommission für wirtschaftliche, handelsbezogene, wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit wurde gegründet, um die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu entwickeln und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die Kommission dient als wichtige Plattform für regelmäßigen Dialog und die effektive Umsetzung gemeinsamer Initiativen.

Politische Konsultationen finden über die Außenministerien statt, die letzte fand in der zweiten Hälfte des Aprils dieses Jahres statt. Die Parlamente der beiden Länder haben Arbeitsgruppen für interparlamentarische Beziehungen.

Unsere Länder arbeiten effektiv im Rahmen der großen internationalen Organisationen zusammen, einschließlich der Bewegung der Blockfreien Staaten und der Vereinten Nationen.

Aserbaidschan misst der Entwicklung der wirtschaftlichen und handelsbezogenen Beziehungen zu Vietnam große Bedeutung bei. Im Jahr 2024 belief sich das Handelsvolumen zwischen unseren beiden Ländern auf 223,93 Millionen USD. Es besteht kein Zweifel, dass wir das Potenzial haben, diesen Wert weiter zu steigern.

Unsere Länder arbeiten auch im Ölsektor zusammen. 2019 wurde ein Abkommen zwischen dem vietnamesischen staatlichen Unternehmen Binh Son Refining and Petrochemical Company und SOCAR unterzeichnet. Unsere Zusammenarbeit im Ölsektor basiert auf einer starken historischen Grundlage. Aserbaidschanische Spezialisten haben eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der vietnamesischen Ölindustrie gespielt. Es ist kein Zufall, dass der erste Generaldirektor des Joint Ventures Vietsovpetro, das mit Hilfe der Sowjetunion im Jahr 1981 gegründet wurde, der Aserbaidschaner Jalal Mammadov war.

Unsere Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur und Bildung sowie in humanitärer Sphäre reicht bis in die sowjetische Ära zurück und wurde in den letzten Jahren weiter gestärkt. 1955 schrieb der aserbaidschanische Komponist Gara Garayev die „Vietnam-Suite“ für den ersten sowjetisch-vietnamesischen Dokumentarfilm über den Vietnamkrieg, der 2023 in Hanoi uraufgeführt wurde. Zwischen 1959 und 1962 nahm der aserbaidschanische Regisseur Ajdar Ibrahimov auf Einladung von Präsident Ho Chi Minh und auf Vorschlag der sowjetischen Regierung aktiv an der Gründung der vietnamesischen Filmschule teil, wo er Meisterklassen hielt und drei Filme drehte. Für seine Verdienste wurde ihm der höchste Arbeitsorden der Sozialistischen Republik Vietnam verliehen.

Während der Sowjetzeit studierten etwa 5.000 Vietnamesen in Aserbaidschan, von denen viele derzeit führende Positionen in staatlichen Institutionen Vietnams innehaben. Während meines Besuchs in Hanoi 2014 fand ein Treffen mit vietnamesischen Alumni aserbaidschanischer Universitäten statt, bei dem sie warmherzig über unser Land und ihre Jahre in Aserbaidschan sprachen. 2015 wurde die vietnamesisch-aserbaidschanische Freundschaftsgesellschaft in Hanoi gegründet, die vietnamesische Alumni aserbaidschanischer Universitäten vereint.

Was die kulturellen Beziehungen zwischen unseren Ländern betrifft, so möchte ich betonen, dass sie sich weiterhin entwickeln und durch verschiedene Initiativen und Projekte gestärkt werden. So fand 2024 in Baku die Vorführung des Films „Legendenmacher“ statt, der dem Heldentum Ihrer Soldaten während des Vietnamkriegs gewidmet war. Im gleichen Jahr wurden in unserer Hauptstadt die „Tage Vietnams“ anlässlich des 65. Jahrestages des Besuchs des vietnamesischen Führers Ho Chi Minh in Aserbaidschan gefeiert.

Die Heydar-Aliyev-Stiftung führt Projekte in Vietnam durch, darunter den Bau einer Grundschule in der Provinz Ha Giang im Jahr 2018. Im April dieses Jahres besuchte die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Leyla Aliyeva, Ihr Land, wo sie sich mit der Vizepräsidentin Vo Thi Anh Xuan, der Ehefrau des Generalsekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams, Ngo Phuong Ly, Vertretern der Kreativindustrie, den Leitungspersonen des Hanoi College of Commerce and Tourism sowie mit Alumni vietnamesischer Universitäten traf, die ebenfalls in Aserbaidschan studiert haben. Während des Treffens wurde ein Zertifikat über die finanzielle Unterstützung der Heydar-Aliyev-Stiftung an das Hanoi College of Commerce and Tourism überreicht.

Daher entwickeln sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Vietnam erfolgreich in allen wichtigen Bereichen.

– Welche Bedeutung hat der bevorstehende Besuch des vietnamesischen präsidenten in Aserbaidschan im Hinblick auf die Erhebung der bilateralen Beziehungen auf ein neues Niveau?

– Der bevorstehende Besuch von Herrn Lam in Aserbaidschan wird sein erster als Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams sein. Dieser Besuch ist politisch sehr wichtig, weil er zeigt, dass beide Länder ihre Beziehungen stärken und neue Felder der Zusammenarbeit erschließen wollen. In diesem Kontext kann der Besuch zu Recht als ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der aserbaidschanisch-vietnamesischen Zusammenarbeit angesehen werden.

Das Programm des Besuchs umfasst eine breite Palette von Themen, die die wichtigsten Aspekte der bilateralen Agenda abdecken. Es wird einen umfassenden Austausch von Meinungen zu aktuellen Themen ermöglichen, die Harmonisierung der Ansätze sowie die die Auslotung von Möglichkeiten für die weitere Zusammenarbeit in vielversprechenden Bereichen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem politischen Dialog, den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie dem humanitären und kulturellen Austausch gewidmet.

Darüber hinaus wird der Entwicklung des interparteilichen Dialogs besondere Bedeutung beigemessen. Die Zusammenarbeit zwischen der Partei Neues Aserbaidschan und der Kommunistischen Partei Vietnams verzeichnet positive Dynamik, und der bevorstehende Besuch wird als zusätzliche Bestätigung für das hohe Niveau der Zusammenarbeit auf politischer und ideologischer Ebene dienen.

Ich bin überzeugt, dass der Besuch von Herrn Lam einen wichtigen Impuls für unsere Zusammenarbeit geben und neue Horizonte für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Vietnam im Geiste der Freundschaft und des gegenseitigen Respekts eröffnen wird.

– Wie sehen Sie die Perspektiven und das Potenzial für die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Vietnam und Aserbaidschan?

– Ich bin der Ansicht, dass unsere Länder alle Möglichkeiten haben, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen weiterzuentwickeln. Wenn wir über Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sprechen, bestehen Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit, die nicht nur das Wirtschaftswachstum ankurbeln, sondern auch eine nachhaltige Grundlage für eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft schaffen werden. Dies wiederum wird zur weiteren Diversifizierung unserer Volkswirtschaften beitragen.

Der Tourismus ist ein besonders vielversprechender Bereich, um unsere Beziehungen weiter zu stärken. Die Aufnahme direkter Flugverbindungen zwischen Baku und vietnamesischen Städten in Kombination mit der Entwicklung gemeinsamer Tourismusprogramme wird das Interesse der Bürger beider Länder an der Kultur und Geschichte des jeweils anderen fördern. Gemeinsame Kulturprojekte, humanitäre Programme und Zusammenarbeit im Gesundheits- und Umweltbereich – all das ist für beide Länder von Interesse. Und natürlich spielt auch der Bildungsbereich eine wichtige Rolle. Wie immer heißen wir Studierende aus Vietnam herzlich willkommen. Sie können von den Bildungsprogrammen profitieren, die Aserbaidschan im Rahmen von Stipendien und Fördermaßnahmen für Bürger der Mitgliedsstaaten der Bewegung der Blockfreien Staaten anbietet. Dies wird die Möglichkeiten für akademischen Austausch, wissenschaftliche Forschung und zwischenmenschliche Kontakte zwischen Aserbaidschan und Vietnam verbessern. Die Durchführung von Austauschprogrammen sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft und Technologie können zu einem weiteren vielversprechenden Bereich für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen werden.