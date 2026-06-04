L'Office du tourisme d'Azerbaïdjan ouvre un bureau à Pékin

Bakou, 4 juin, AZERTAC

L'Office du tourisme d'Azerbaïdjan, accompagné de dix représentants du secteur touristique local, a participé au « Dialogue touristique Chine-Azerbaïdjan », organisé par le ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine, le Bureau des échanges et de la coopération internationaux et l'Alliance de l'Organisation mondiale du tourisme.

Un bureau de représentation officiel de l'Office du tourisme d'Azerbaïdjan a été inauguré à Pékin afin de renforcer la coopération avec le secteur touristique chinois, de mieux faire connaître les produits touristiques et les atouts uniques de l'Azerbaïdjan, et de développer les actions de promotion du pays sur le marché chinois.

Il convient de noter qu'entre janvier et avril de cette année, le nombre de visiteurs chinois en Azerbaïdjan a augmenté de 9,5 % par rapport à la même période l'an dernier, pour atteindre 14 303 personnes.