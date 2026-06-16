L'Office du tourisme d'Azerbaïdjan participe au WiT Phocuswright Middle East

Bakou, 16 juin, AZERTAC

L'Office du tourisme d'Azerbaïdjan a participé au « WiT Phocuswright Middle East » à Barcelone, en Espagne, a-t-on appris auprès de l'Agence nationale du tourisme.

Ayant réuni des représentants de premier plan de l'industrie touristique mondiale et des acteurs de l'innovation, cet événement a permis d'aborder les tendances de développement, la dynamique du marché et les perspectives d'avenir du secteur.

Florian Zengstschmid, président du Conseil d'administration de l'Office du tourisme d'Azerbaïdjan, a participé à des panels, où il a partagé ses avis sur les expériences touristiques mondiales, la position de l'Azerbaïdjan en tant que destination touristique et les orientations de développement du tourisme dans le pays.

Les discussions ont porté sur le positionnement des destinations, la dynamique du tourisme régional, les approches décisionnelles fondées sur les données et le rôle des facteurs sociologiques dans le développement du tourisme.

Le WiT Phocuswright Middle East est considéré comme l'une des principales plateformes internationales de discussion sur l'avenir de l'industrie touristique et le rôle de la région du Moyen-Orient dans l'écosystème touristique mondial.